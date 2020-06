Deputado tocantinense afirma que está curado da COVID-19

O deputado estadual Ricardo Ayres (PSB) informou em vídeo, durante sessão na Assembleia Legislativa, que está curado da doença.

Da Redação

Durante uma audiência com o Secretário Estadual da Saúde, Edgar Tollini, Ayres usou a palavra para agradecer o empenho do Governo do Tocantins, da Prefeitura de Palmas e de todos os profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia.

Na oportunidade o parlamentar anunciou que recebeu alta da clínica médica que lhe acompanha e que está curado da COVID-19, mas optou por resguardar mais uma semana de isolamento para então retornar à todas as suas atividades.