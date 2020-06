Deputado Prof. Júnior Geo testa positivo para Covid-19 e cumpre isolamento

O deputado estadual Professor Júnior Geo (PROS) é terceiro parlamentar da Assembleia Legislativa do Tocantins a receber diagnóstico positivo para Covid-19, depois dos deputados Ricardo Ayres, Olintho Neto (PSDB) e Cláudia Lelis (PV).

Por Redação

Geo confirmou na noite deste domingo,28, após realizar um terceiro teste para detecção do vírus. O parlamentar havia realizado testes rápido em outros momentos pelo trabalho e a existência de casos na Casa de Leis, mas tiveram o resultado negativo.

O deputado afirma que não está apresentando nenhum sintoma e permanece isolamento social em sua residência. Desde o início da pandemia, tem tomado todos os cuidados como cidadão, segundo as recomendações para não contribuir com a proliferação do vírus e neste momento, permanece seguindo.

O seu trabalho como parlamentar continua em casa, como tem se esforçado para fazer sempre que possível, dada as limitações dos sistemas. “As proposições como parlamentar desde o início da pandemia para contribuir no combate à Covid-19 são constantes e continuarão ocorrendo”, assegura o parlamentar.