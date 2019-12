Deputado Gleydson Nato diz que foi alvo de interpretação maldosa equivocada sobre aumento de taxas do Detran Avalie esse post Avalie esse post

De acordo com o líder do Governo na AL/TO, Gleydson Nato, o maior aumento das taxas do Detran/TO que foi aprovado é de 50% e não de mais 231,7% como tem sido noticiado na imprensa e “replicado maldosamente” pelos seus adversários políticos na região sul.

por Redação

Um acordo entre o Governo do Tocantins e a Assembleia Legislativa (AL/TO) possibilitou que a atualização de valores das taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fossem menores do que os solicitados Medida Provisória (MP) nº 27, de 10 de dezembro de 2019.

O texto da MP foi aprovado em dois turnos de votação e promulgado pela própria Assembleia Legislativa. As mudanças alteram o Código Tributário do Estado e entram em vigor após a publicação. Os reajustes começam a valer em 2020.

Atualização de valores na CNH

Conforme o parlamentar, a “Inclusão de curso de capacitação para condutor em CNH” que era cobrada no valor de R$ 41,60 foi aprovada em R$ 62,40 (+50%) e, não mais, R$ 138,00 (+231,7%). A “Renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)” que era R$ 85,97 passa a ser de R$ 128,35 (+49,2%) e, não mais, R$ 138,00 (+60,5%).

A “Segunda Via da CNH”, que era R$ 35,66, foi aprovada a atualização para R$ 53,49 (+50%). Antes, o aumento previsto era para R$ 86,00 (+141,1%). Já a “Transferência de jurisdição de condutor” que era cobrada R$ 41,60, passará para R$ 62,40 (+50%) e, não mais, R$ 138,00 (+231,7%).

As demais taxas da CNH não tiveram mudança no valor proposto pela Medida Provisória enviada pelo Governo do Tocantins à Assembleia Legislativa.

Atualização de valores no Credenciamento

Em relação às taxa de Credenciamento do Detran/TO também houve redução na atualização dos valores. O “Anual de autoescola”; “Anual de despachante”; “Anual para funcionamento de Centro de Formação de Condutores “A”, “B” e “AB””; “Anual para oficinas”; “Anual para oficinas de desmonte”; “Anual para empresa prestadora de serviço de remarcação, gravação e regravação de chassis e motores”; “Anual para empresa prestadora de serviço de sucata e reciclagem”; “Anual para empresa prestadora de serviço de ferro velho”; e “Anual para empresa do ramo de peças usadas” que eram cobrados nos valores de R$ 213,93 (individualmente) passaram para R$ 320,89 (+49,9%) e, não mais para R$ 427,86 (+100%).

Já o “Anual para clínicas médicas e psicológicas” que era cobrado R$ 250 passou para R$ 375,00 (+50%) e, não mais, R$ 427,86 (+71,14%). As demais taxas do Credenciamento não tiveram mudança no valor proposto pela MP enviada pelo Governo do Tocantins à Assembleia Legislativa.

O que diz o Detran?

De acordo com o Detran/TO as taxas do órgão não sofriam reajuste desde o ano de 2015 e a atualização, em grande parte, ocorre somente a atualização dos valores através do IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) do período.

O órgão informou ainda que algumas taxas tiveram aumentos maiores devido aos autos custos dos serviços pagos pelo Detran/TO a empresas prestadoras de serviços, como por exemplo, os valores dos serviços, referente a CNH.

O Detran afirmou também que os valores estão sendo atualizados conforme preços estimados em processo licitatório, que está em andamento para contratação de empresas, também para a realização da coleta de biometria, reconhecimento facial, e impressão da CNH.