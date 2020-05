Deputado estadual do Tocantins é diagnosticado com Covid-19

Por meio de nota, o deputado Ricardo Ayres disse que está com sintomas leves e cumprindo todas as recomendações médicas e sanitárias.

Da Redação

Deputado tocantinense Ricardo Ayres, foi diagnosticado positivo para o coronavírus. Ele contou que recebeu a confirmação neste domingo, 24 e está em isolamento numa chácara desde a aparição dos primeiros sintomas, no dia 21.

Confira a nota

Venho por meio desta, com o dever de transparência, próprio da vida pública, informar que neste domingo (24) recebi o teste positivo para a Covid-19. O teste foi realizado pelo município através do Lacen e tem 100% de precisão. Agradeço aos profissionais de saúde do município que fizeram o primeiro atendimento.

Informo que desde a aparição dos primeiros sintomas, na quinta-feira (21), sigo em isolamento na minha chácara, com sintomas leves e cumprindo todas as recomendações médicas e sanitárias. Sigo minhas funções parlamentares no âmbito domiciliar para ajuda ao nosso Estado na superação desse momento crítico da nossa história, na certeza que isso logo vai passar.

Ricardo Ayres – Deputado Estadual