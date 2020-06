Deputado Antônio Andrade defende construção de Unidade de Terapia Intensiva – UTI em Porto Nacional

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (AL-TO), deputado Antonio Andrade (PTB), garantiu que vai buscar apoio para a construção de Unidade de Terapia Intensiva – UTI em Porto Nacional, a afirmação foi feita durante entrevista concedida nesta quarta-feira, 17, em uma rádio local do município.

por Redação

“É inaceitável que uma cidade como Porto Nacional não tenha uma UTI, é minha obrigação levantar esta bandeira, vou procurar os colegas deputados representantes de Porto Nacional, acredito que nenhum vai se negar a ajudar nessa hora que a população precisa dos deputados”, disse Antonio Andrade.

Novo empréstimo para ponte

Durante a entrevista outros temas foram abordados, com destaque para o novo empréstimo para construção da ponte de Porto, segundo Andrade a expansão do Banco de Brasília abriu uma porta para garantir a execução mais rápida da obra.

“Percebemos que o primeiro empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, está demorando a ser liberado devido a situação de pandemia. Surgiu uma oportunidade junto ao Banco de Brasília que tem recursos para investir no Tocantins, então aproveitamos a oportunidade para garantir a execução da obra”, explicou o presidente.

Dois mil empregos

Antonio Andrade voltou a destacar que a mão de obra para construção da ponte vai ser toda da região, garantindo emprego para os pais de família de Porto Nacional. A obra deve gerar cerca de dois mil empregos diretos e movimentar a economia do munícipio.

Duplicação da TO-050

Outra bandeira também levantada por Andrade é a duplicação da TO-050, rodovia que possui um fluxo intenso de veículos, o que tem gerado grande número de acidentes. Sua duplicação ainda não é viável, pois estava em processo de federalização.

“Resolvida esta questão de tentativa de federalização já tenho a garantia do governador que vamos buscar recursos para sua duplicação, assim como estamos fazendo com a TO-080 que liga Palmas a Paraíso”.

Kits para alunos da rede municipal de ensino

Antonio Andrade trouxe para a entrevista um áudio do governador Mauro Carlesse onde ele afirma seu apoio a Porto Nacional e reconhece o trabalho feito pelo presidente da Assembleia e ainda atende um pedido dos deputados para que sejam entregues Kits de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, desta forma todos os alunos do Estado e não somente os da rede estadual vão ser beneficiados com cestas básicas. Segundo Andrade uma forma de amenizar a dificuldades pela qual muitas famílias estão passando.