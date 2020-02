Deputada Dorinha convida Vanessa Alencar para disputar prefeitura de Paraíso Avalie esse post Avalie esse post

Em audiência no escritório político de Palmas, Dorinha, que também lidera o DEM Tocantins, convidou Vanessa a ser o nome do DEMOCRATAS nas eleições do município em 2020.

Por Redação

Presidente Nacional do Mulher Democratas, a deputada professora Dorinha aposta na vereadora Vanessa Alencar para a corrida eleitoral pelo comando da prefeitura de Paraíso.

“Queremos para o município uma candidatura forte que vá ao encontro das necessidades da população. Certamente a prefeitura de Paraíso só tem a ganhar se, junto comigo, o povo apostar em Vanessa”, ponderou Dorinha.



Para a deputada, o lado gestor da vereadora tem sido um diferencial, mesmo no mandato legislativo. “Ela se destaca pela defesa da mulher. Mas também por questões estruturantes para a cidade, sempre atenta às providências necessárias para que o povo de Paraíso tenha qualidade de vida”.

Perfil

Desempenhando seu segundo mandato, Vanessa que é engenheira civil, especialista em engenharia de segurança do trabalho e estudante de direito, traz no histórico a experiência a Frente da Junta Comercial do Estado, bem como a eficiente atuação como Presidente da Câmara Municipal, em 2013. Atualmente, ela é a presidente local do DEM em Paraíso.

“Estou feliz pelo convite e sinto que estou pronta a atender esse chamado a cuidar do povo de Paraíso. Antecipei o retorno da licença maternidade para ouvir a professora Dorinha e acolher com carinho as palavras dela. Estamos amadurecendo essa ideia junto às pessoas. Ouvindo os moradores e entendendo as principais necessidades da população”, afirmou a vereadora.

Se confirmada, a candidatura de Vanessa adere a campanha do DEMOCRATAS pela ampliação da presença feminina nas Câmaras Municipais e Prefeituras. Com o mote “está faltando elas na política”, o partido promove seminários, por todo o Brasil, para abordar temas estratégicos sobre a inclusão e o fortalecimento da mulher nos espaços de poder.