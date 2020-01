“Depois que a pessoa pega o poder ela dá uma mudada”, declara Ataídes sobre Cinthia Avalie esse post Avalie esse post

As feridas entre o ex-senador Ataídes de Oliveira e a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, ainda não cicatrizaram. Nesta quinta-feira (23) em Gurupi, Ataídes desabafou sobre sua ex-aliada.

Por Régis Caio

A declaração do ex-senador aconteceu durante entrevista ao Programa Tribuna do Povo. “Quando meu amigo senador João Ribeiro faleceu eu trouxe a Cinthia para os nossos braços, caminhamos juntos por um bom período, mas depois que a pessoa pega o poder ela dá uma mudada e infelizmente ela deu uma mudada. A nossa prefeita nos abandonou, tomou outro rumo”, desabafou Ataídes após ser perguntado sobre a relação com a prefeita da Capital.

O ex-senador falou ainda sobre as eleições de 2018 quando ele concorria ao senado e Cinthia acabou apoiando outro candidato. “Ela não apoiou o amigo dela a reeleição, não apoiou o presidente do PSDB e quem trouxe ela para o partido. Nós tivemos uma votação expressiva em Palmas, só que infelizmente não tivemos o apoio da prefeita e perdemos cerca de 20 mil votos, isto fez uma diferença muito grande e eu me senti traído”, declarou.