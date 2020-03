Depois de ser ameaçado com dossiê por Gaguim, Vicentinho ataca Palácio Araguaia Avalie esse post Avalie esse post

Mais um capítulo da novela de denuncias contra o Palácio Araguaia foi apresentado pelo deputado Vicentinho Júnior (PL) na tribuna da Câmara dos deputados, nesta quinta-feira, 12. Num pronunciamento de quase 10 minutos, o parlamentar demonstrou incômodo contra o Governo do Tocantins, devido um suposto dossiês contra ele prometido pelo seu colega de parlamento, Carlos Gaguim.

Por Redação

A semente da indignação de Vicentinho Júnior foi plantada nas eleições de 2018, germinou e um novo ramo brotou na terça, 11, em reunião da bancada tocantinense, durante discussão com o deputado federal Carlos Gaguim (DEM), quando o parlamentar o advertiu: “Se prepare deputado Vicentinho, os seus dias estão contados, estamos preparando aquele dossiê para mostrar quem são vocês no Tocantins”. Para Vicentinho Júnior a declaração de Gaguim teria evidenciado a proximidade do seu colega com o Governo do Tocantins.

A fala de Gaguim incomodou, ao ponto de Vicentinho usar a tribuna e partir com críticas ao Governo Estadual, pois, segundo ele o Palácioa Araguaia estaria criando mecanismos da gestão para c”dossiês contra políticos que fazem oposição”.

“Um momento triste, que infelizmente vive o meu Estado do Tocantins, onde quem pensa igual ao governo faz parte da sua plateia e para quem pensa diferente, conforme denúncia que chega ao nosso mandato ficam as ameaças de dossiês, pressões e achincalhes”. Disse Vicentinho Júnior ao supor proximidade de Gaguim, com o Governo do Tocantins.

Oficiar

Depois de relatar os episódios, com base nas denúncias de que estaria sendo monitorado de forma ilegal e ilegítima, Vicentinho Júnior disse que solicitou a empresa Claro a verificação, da possível quebra de sigilo do seu número telefônico. Pelos mesmos motivos, o parlamentar pediu a Polícia Civil do Tocantins à emissão de Certidão Negativa de Nada Consta relacionado ao seu CPF. O deputado federal garantiu que oficiará também o secretário de Segurança Pública do Tocantins, Cristiano Sampaio.