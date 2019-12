Depois de quase quatro anos balsa de Araguacema para o estado do Pará volta a funcionar Avalie esse post Avalie esse post

A Senadora Kátia Abreu comemorou a suspensão do embargo da balsa que faz a travessia de Araguacema- TO ao Pará, no Rio Araguaia depois de quase quatro anos paralisada.

por Redação

“Foram 6 meses de trabalho junto ao judiciário do Pará e ganhamos um grande presente de Natal”, afirmou Kátia. O Ministério Público Estadual de Conceição no Pará embargou a balsa havia quase 4 anos, por questões ambientais.

A Senadora informou que contactou pessoalmente com o Procurador Geral de Justiça e ao Tribunal de justiça do Pará, no sentido de demonstrar os prejuízos sociais da população do Tocantins e do Pará. Todos se sensibilizaram em favor da população das duas cidades principalmente. Brevemente será retomada a travessia da balsa.

“Tivemos também o apoio da justiça do Tocantins junto aos colegas do Pará. A união fez a força”, agradeceu Kátia Abreu.

A deputada Dorinha conseguiu junto ao Ibama, em BSB, a declaração do órgão de que o licenciamento seria de responsabilidade do estado ou do município do Pará.