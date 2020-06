Depois de passar por quatro governadores, primeira fase do HGG está prestes a ser finalizada

Depois caminhar a passos lentos em quatro governos do Tocantins e ficar mais de 2,5 anos paralisada – apenas no governo de Marcelo Miranda -, a construção do Hospital Geral de Gurupi evoluiu nos últimos 12 meses. “Agora a obra tem evoluído e vejo o interesse do atual governador. Quando a gente menos espera ele aparece aqui apenas com segurança para ver o andamento da obra”, disse um trabalhador. Veja imagens da evolução desta obra nos últimos seis meses.

por Wesley Silas

Neste momento de pandemia da Covid-19 tem surgido preocupações nos moradores de Gurupi e região sobre a possibilidade de falta de leitos no Hospital Regional de Gurupi, refletindo em críticas voltadas à demora da conclusão do Hospital Geral de Gurupi. A obra iniciou no ano de 2013 no então governo de Siqueira Campos, seguiu lentamente no governo de Sandoval Cardoso e paralisou no governo de Marcelo Miranda (2014 a 2018 quando foi cassado pela terceira vez) e foi prejudicada no período de instabilidade e insegurança política do Tocantins voltou a passar quando aconteceu o mandato tampão do atual governador Mauro Carlesse em julho de 2018, seguido de outra eleição em outubro daquele mesmo ano, prejudicando a readequação de planilhas e retorno da obra que voltou acontecer, de fato, em 2019.

“Em 2016 tinha 150 homens trabalhando na obra deste hospital e recebemos, abruptamente, a ordem do vinda de Palmas do então governador Marcelo Miranda para parar tudo. A obra só retornou em 2019 no governo do Carlesse”, disse um, entre os 89 homens que trabalham na conclusão da obra marcada para acontecer no mês de setembro deste ano.

A primeira fase da construção do Hospital Geral de Gurupi é a parte pesada (cara) e demoradas do hospital e conta com subestação de energia (com geradores e nobreaks) que servirá para as duas fases que restam, assim como abrigo de resíduo solo e sala de gases medicinais (oxido nitroso, ar comprimido medicinal, vácuo clínico e oxigênio medicinal). Conta ainda em acabamento Pronto Socorros, Bloco Administrativo, Sala Vermelha, Consultórios, Farmácias, Enfermarias, lanchonete e auditório.

