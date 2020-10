Depois de Josi Nunes, Gutierres Torquato busca entusiasmar e orientar os 144 candidatos a vereador da sua coligação

Dois dias após a candidata a prefeita de Gurupi Josi Nunes (PROS) ter destacado seus 70 candidatos, o seu principal rival na disputa, Gutierres Torquato (PSB) reuniu com 144 candidatos a vereador para ajustar o discurso. Disputam a eleição municipal em Gurupi 229 candidatos a vereador, sendo 144 distribuídos em 12 partidos que apoiam a majoritária do candidato, Gutierres Torquato, 70 candidatos em 07 partidos a vereador na base da majoritária da candidata Josi Nunes (PROS), 13 candidatos a vereador pelo Patriota que tem na majoritária Farlei Federal e 02 candidatos a vereador pelo DC que apoiam o candidato a prefeito Silvino Vitor.

por Wesley Silas

Na eleição deste ano 229 candidatos a vereador disputam ara as 15 vagas da Câmara Municipal. Tendo como base os números da última eleição ocorrida em 2018, a concorrência poderá chegar a 15,2 candidato a vereador por vaga. Para conseguir uma das vagas a previsão de quociente eleitoral partidário será de – aproximadamente – 2.600 votos, tendo como base os 38.377 votos válidos das eleições de 2018 no universo 57.135, podendo cair o quociente diante a redução do número de eleitores em Gurupi que será 54.303, representando uma queda de 2.832 eleitores.

Coligação Agora é a Hora

A candidata a prefeita Josi Nunes (PROS) e seu vice Gleydson Nato (PTB) foram os primeiros a comentar sobre o apoio da chapa proporcional que soma 70 candidatos a vereadores.

Conforme Gleydson, todo o grupo tem o mesmo propósito: devolver o “brilho no olhar e as esperanças” à população. “Montamos um time forte em que os eleitores poderão escolher os melhores nomes sem medo de errar. É um grupo totalmente coeso e unido, dos que amam Gurupi e querem devolver o brilho no olhar e as esperanças à população”, afirmou.

Segundo Josi, a aliança forma uma grande frente em prol de uma cidade mais humana e desenvolvida. “Conseguimos formar essa grande frente que mudará o destino de Gurupi nos próximos quatro anos, por meio do trabalho por uma cidade mais humana e desenvolvida”, concluiu.

A Coligação Agora é a Hora, que tem a ex-deputada federal Josi Nunes (Pros) encabeçando a disputa pela Prefeitura de Gurupi, com o deputado estadual Gleydson Nato (PTB) de vice, tem uma chapa proporcional que soma 70 candidatos a vereadores representados pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros), Republicanos, Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Verde (PV), Solidariedade (SD), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Partido Social Democrático (PSD), e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Josi e Gleydson agregaram à aliança grandes lideranças como o ex-vereador Walter Júnior (PSD), o vereador Ivanilson Marinho (SD) e o vereador Sargento Jenilson (PRTB) que chegaram a colocar seus nomes como pré-candidatos à prefeitura da cidade.

Coligação Gurupi no Caminho Certo

Dois dias após a candidata Josi Nunes (PROS) ter apresentado seus 70 candidatos, o candidato a prefeito, Gutierres Torquato (PSB), promoveu uma reunião com os 144 candidatos a vereadores onde o discurso foi voltado à fidelidade de seus aliados no sentido padronizar o material de campanha com o nome dos candidatos da majoritária, Gutierres e Eduardo Fortes (DEM).

“Na oportunidade, os candidatos puderam esclarecer todas as dúvidas, quanto a prazos, mídias, questões contábeis e também questões jurídicas da campanha eleitoral”, informou a assessoria de Torquato.

“Nos planejamos para fazer uma campanha limpa e transparente e cheia de respeito, assim como esperamos administrar Gurupi. Cada um de vocês que estão fazendo parte desse sonho, nos acompanhando, sem dúvidas, farão parte de nossa gestão”, frisou.

A coligação Gurupi no Caminho Certo que tem Gutierres Torquato (PSB) na cabeça da disputa juntamente com o vice Eduardo Fortes (DEM) é composta por 144 vereadores, formada por 12 partidos que são PSB; PSDB; PP; PT; MDB; PSL; PODEMOS; PSC; PL; CIDADANIA; DEM e AVANTE.