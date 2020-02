Depois de Gurupi, Prefeitura de Palmas antecipa pagamento do mês de março em mais de uma semana Avalie esse post Avalie esse post

Assim comoGurupi, os servidores da Prefeitura de Palmas vão poder aproveitar o Carnaval com mais tranquilidade. É que a prefeita Cinthia Ribeiro resolveu antecipar o pagamento do mês de Março, para a zero hora deste sábado, 22.

Por Redação

Segundo informações da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) serão pagos mais de R$ 50 milhões, relativos à folha da Prefeitura e do PreviPalmas e beneficia um total de 10.363 servidores, entre ativos e inativos.

Em Gurupi, os salários dos servidores públicos municipais do mês de fevereiro ficaram disponíveis para saque desde sexta-feira (21). O pagamento da folha somou R$ 5,4 milhões.

A antecipação de salários,em Palmas, já se tornou uma marca desta gestão, que adotou em sua rotina mensal a prioridade para a folha de pagamento antes da data regulamentar, que seria até o 5º dia útil do mês.

Além de antecipar, outro cuidado da gestão municipal é que em períodos festivos os salários sejam depositados na data mais próxima, a exemplo do que aconteceu em dezembro, em que inclusive o 13º foi pago adiantado.

“Temos procurado sempre pagar os salários dos servidores de forma que eles possam desfrutar melhor do fruto de seu trabalho, junto com suas famílias: Assim, todos ganham o Município que tem servidores mais felizes, e por isso, mais dedicados; e ganha a economia local”, concluiu a prefeita Cinthia Ribeiro.