Depois de conseguir apoio do PSL, Goiaciara Cruz passa ser cortejada por Walter Júnior

Neste momento em que as pré-candidaturas estão líquidas (escorregadiças), quem articular melhor e souber arregimentar lideres esquecidos ou desprestigiados da locomotiva do poder contará com mais chances no vestibular e chegar perto do pódio.

por Wesley Silas

Sem fazer fumaça, o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Walter Júnior (PSD) tem trabalhado ao estilo mineiro, “comendo pelas beiradas”.

Pois bem, Walter Júnior conseguiu apoio do PT, tirou o PSL do grupo do grupo do pré-candidato Gutierres Torquato (PSB) e a cartada da vez, segundo fontes ligadas a ele e ao senador Irajá Abreu e de amigos de Goiaciara Cruz, aos poucos está sendo construída a proposta de convencimento para a ex-primeira-dama participar na chapa, podendo ser até mesmo vice de Walter, no lugar de Alana Linhares (PT).

Ao ser indagado sobre o assunto, Walter não confirma, mas enaltece o nome de Goiaciara, pois, com ela, se tornaria uma chapa do desejo de muitos. Da mesma forma opinou um dos familiares de Goiaciara ao defender que “ficaria forte a chapa”.