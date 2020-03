Depois de alarde, exame de caminhoneiro suspeito de CONVID-19 dá negativo

Conforme informações do Secretário de Saúde de Gurupi, Gutierres Torquato, o resultado do exame chegou neste domingo. A atitude do caminhoneiro ativista alarmou clientes de um posto de Gurupi.

por Wesley Silas

Após insistir em permanecer na boleia de um caminhão gravando vídeo e provocando pânico nos colegas e na cidade, o teste negativo para coronavírus foi divulgado na noite deste domingo. Wanderlei Dedéco é um ativista caminhoneiro filiado ao Podemos em nas eleições de 2018 se candidatou a deputado federal no estado do Paraná e, desde o dia 25, ele usou a pandemia como bandeira de seus causas.

De acordo com informações do Boletim Médico da UPA de Gurupi, Wanderlei Dedéco foi convencido a sair do Posto onde fazia movimento e ficou em isolamento na UPA até o resultado do exame.

Entenda

Na tarde da quinta-feira, 25, a Polícia Rodoviária Federal informou que Wanderlei Dedéco entrou em contato com o Posto de Gurupi por meio do número de emergência 191 e relatou que há 02 dias apresentava sintomas de febre, tosse seca, olhos inchados e falta de ar. Aos policias rodoviários federais, Dedéco disse que teria saído de Curitiba/PR com destino Fortaleza/CE e estaria com os sintomas do COVID-19. Após ser atendido pelo SAMU de Gurupi, ele chegou a fazer um vídeo que teve repercussão nacional com exposição do posto de combustíveis e chegou a negar a sair da boleia do caminhão.