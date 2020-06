Depois de abrir quatro lojas físicas, Supermercado de Gurupi aposta em loja virtual

Depois de abrir quatro lojas físicas, o Beira Rio Supermercado saiu na frente e criou a plataforma eletrônica https://www.compraemcasabeirario.com.br/ que disponibiliza na casa de seus clientes, via celulares, computadores ou tablets grande mix de produtos como carnes, bebidas, congelados, frio & laticínios, congelados, hortifrut e padaria.

por Wesley Silas

A pandemia do Coronavírus mudou o comportamento das pessoas que passaram a adquirir os produtos sem sair de casa. Palavras em inglês como drive thru (compra de produto sem sair do carro), delivery (entrega em domicílio), marketplace (shopping virtual, a exemplo do Mercado Livre, onde várias lojas vendem produtos no mesmo lugar) e e-commerce (comércio virtual ou loja virtual) passaram a fazer parte do cotidiano dos brasileiros e se tornaram alternativas lucrativas num mercado promissor, onde apenas o e-commerce cresceu 81% em abril em relação ao mesmo período de 2019 e faturou nada mais e nada menos do que R$ 9,4 bilhões, conforme pesquisa do Compre&Confie publicada no site e-commerce Brasil.

De olho nesta acelerada e profunda mudança onde 21% dos consumidores passaram a usar apps como meio de pagamento, o Supermercado Beira Rio que nasceu em 2007 com apenas uma loja física, mostra que não quer ficar de fora desta nova tendência de mercado e abriu uma loja virtual com designer clean e responsivo de facílima navegação, podendo ser acessada por qualquer pessoa que tenha o mínimo de leitura e crédito no cartão.