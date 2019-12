Denúncia | Prédio dos Correios de Gurupi está em situação precária Avalie esse post Avalie esse post

Um leitor do Portal Atitude encaminhou fotos da situação precária da estrutura do prédio da agência dos Correios da Rua 7, no centro de Gurupi. Teto virou morada de pombos e insetos.

Por Régis Caio

“Quem precisou ou precisa ir a agência dos correios da rua 7 já perceberam quanta odor de barata, mofo, bicho morto. Está demais. Não sei como os funcionários estão aguentando ficar o dia todo ali, certamente estão adoecendo sem nem perceberem, até os usuários estão se sentindo incomodados, imagina quem precisa ficar o dia todo lá”, disse um internauta em sua rede social.

Fotos enviadas por um leitor para o Portal Atitude mostram que o teto da agência virou morada para pombos, com ovos e filhotes, outra ala da estrutura, mostram baratas e outros insetos. “Quando chove fica insuportável o mau cheiro e já teve funcionário que ficou doente”, disse o denunciante.

Estudos apontam que pombos são aves simpáticas, porém perigosas. São considerados pragas urbanas e adaptaram-se facilmente aos centros urbanos. Porém, a interferência humana alterou os hábitos dos animais. Eles sobrevivem em média até 4 anos nas cidades. Não é recomendado contato com os animais pois eles transmitem doenças como Criptococose, Histoplasmose e Salmonelose. Seres humanos contraem a doença inalando microrganismos encontrados na poeira das ruas, que são poluídas com as fezes e urina dos pombos.

Manejo:

É importante não criar condições para a proliferação dos pombos, que são: água, alimento, abrigo e acesso. A proliferação dos animais é rápida, cerca de 19 dias, e em tempos mais quentes e úmidos sua população pode desequilibrar o ecossistema, se não for feito o manejo de pombos.

Extermínio

Não é permitido o extermínio de pombos, de acordo com a lei ambiental do IBAMA.