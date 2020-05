Delivery Chefão e Subway de Gurupi doam 400 sanduíches ao Hospital Regional de Gurupi

Nesta sexta-feira, 15, em parceria com o Subway, o delivery Chefão estarão promovendo uma ação solidária com entrega de 400 sanduíches para profissionais de saúde do Hospital Regional de Gurupi e da UPA.

por Wesley Silas

O Chefão e o Subway fast food, especializado em vendas de sanduíches e saladas são representados pelos empresários Jalersonn de Moura, conhecido como Jales Show, e Cristiano Pisoni. A ação solidária acontecerá às 14h 30min. no Hospital Regional de Gurupi e em seguida na UPA.

“É um forma de agradecimento para os profissionais da saúde por tudo que eles estão fazendo por Gurupi”, manifestou os empresário ao Portal Atitude.