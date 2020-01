Delegado Hudson Guimarães busca apoio na categoria para fortalecer sua pré-candidatura a prefeito de Palmas Avalie esse post Avalie esse post

Pelas últimas manifestações, dois delegados poderão disputar as prefeituras das principais cidades do Tocantins, Palmas e Araguaína. Um deles é o delegado Hudson Guimarães com forte atuação nas redes socais onde transmite suas propostas para convencer o eleitorado palmense e o outro é o suplente de deputado estadual Delegado Rérisson (José Rérisson Macêdo Gomes) que recentemente se filiou ao Podemos, a convite do prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas.

por Wesley Silas

No mesmo dia em que o suplente de deputado estadual, Delegado Rérisson, aceitou convite do prefeito de Araguaína e presidente estadual do Podemos, Ronaldo Dimas, para se filiar no Podermos. Em nota, o delegado Hudson Guimarães comentou sobre apoio que tem tido em Palmas da sua categoria. Na ocasião, Hudson Guimarães comunicou sua pré-candidatura a prefeitura de Palmas.

“Apresentei minhas ideias mostrando que é através da política que temos a oportunidade de mostrar a sociedade que é possível melhorar a qualidade de vida da população, fazendo gestão com zelo, responsabilidade, planejamento, transparência e não utilizando o cargo para benefício próprio ou de determinados grupos”, disse o delegado por meio de uma nota.

Nota a imprensa

Tive o privilégio na noite de ontem de confraternizar com os amigos delegados, categoria que muito tem feito em prol da sociedade tocantinense.

Em respeito a categoria, comuniquei na oportunidade que eles terão um componente da classe pré-candidato a prefeito de Palmas.

A reunião foi extremamente satisfatória, os delegados ficaram contentes com minha disposição em buscar esse espaço político.

Agradeço a todos os delegados presentes, aos que não puderam comparecer devido a compromissos pessoais e ao vice-presidente do Sindepol – Tocantins, Bruno Azevedo que representou nossa presidente Sarah Lilian.

Delegado Hudson Guimarães

Pré-candidato a Prefeito de Palmas

