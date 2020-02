Deic e Denarc de Araguaína prendem casal por tráfico de drogas Avalie esse post Avalie esse post

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 2ª Divisão Especializada na Repressão a Narcóticos – DENARC e da 3ª Divisão Especializada na Repressão ao Crime Organizado – DEIC, ambas em Araguaína, na região Norte do Estado, prendeu em flagrante na tarde desta quarta-feira, 5 no Setor Bela Vista I, um casal portando 01 (um) quilo de crack e dinheiro em espécie. De acordo com a Polícia Civil, os dois mantêm uma união estável há cerca de três anos.

Da Redação

Segundo o delegado José Anchieta de Menezes, os policiais civis estavam fazendo diligências de outro crime quando abordaram um veículo suspeito. No carro, estavam um homem de 38 anos e uma mulher de 23 anos. Com os dois foram encontrados R$ 950,00 em espécie, além de 01 quilo de crack subdividido em duas barras inteiriças. “No momento da abordagem os dois aparentaram nervosismo, fato que pedimos para revistar o automóvel. Mesmo assim eles não resistiram à prisão. A Polícia agora vai investigar se os dois iriam repassar o entorpecente ou iriam subdividir e vender ao consumidor final”, afirmou.

Ainda de acordo com o delegado, a droga seria comercializada na cidade de Araguaína. Com a prisão, o casal vai responder por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Após os procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína – CPPA e a mulher para a unidade prisional feminina de Babaçulândia, também na região Norte do Estado.