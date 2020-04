Defesa Civil Estadual Alerta Sobre Fake News das Barragens

O Corpo de Bombeiros Militar, por meio da Defesa Civil Estadual, informa que é fake news a gravação em áudio onde um suposto capitão faz alerta sobre ruptura de barragens de usinas hidrelétricas no Tocantins.

por Redação

A corporação não tem em seu quadro nenhum capitão por nome de Itamar Condussi, ou Conduci, e também desconhece que as barragens da região estejam com risco de ruptura.

A Defesa Civil Estadual está em contato frequente com as empresas empreendedoras das usinas hidrelétricas, bem como acompanha de perto a situação de cada barragem instalada no estado, afirmando que a atual situação está dentro da normalidade.

Confira abaixo o áudio com conteúdo falso:

A corporação pede que a população desconfie de mensagens sem uma fonte segura e não as compartilhe para outras pessoas, evitando assim o pânico e a histeria.

No sul do Tocantins, notícias falsas envolvendo a Hidrelétrica Peixe Angical fez com que a empresa gravasse um vídeo na terça-feira,21, mostrando a verdadeira situação. Confira:

Na dúvida, entre em contato com a Defesa Civil pelos telefones 193 e 199 ou com as empresas gestoras das usinas hidrelétricas.