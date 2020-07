Defensoria Pública de Gurupi Gurupi requer ampliação de leitos de UTI/Covid-19

No momento em que Gurupi registra 123 novos casos de Covid-19 nos últimos dois dias e o Hospital Regional de Gurupi registra taxa de ocupação nos leitos de UTI/Covid-19 de 80% (8/10) e taxa de Ocupação de Leitos Clínicos Covid-19 73% (11/15), a Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) requer à Justiça decisão para ampliação de novos leitos.

por Redação

Diante do aumento da demanda por leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) para pacientes com covid-19 no Hospital Regional de Gurupi, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) requer à Justiça decisão para ampliação de novos leitos e, na impossibilidade das unidades serem na rede pública, que seja iniciada a implantação de um hospital de campanha a fim de atender a demanda que é crescente na cidade e na regiao Sul do Estado.

A Tutela Antecipada de Caráter Antecedente de Ação Civil foi proposta pelo coordenador em substituição do Núcleo Especializado de Defesa da Saúde (Nusa), defensor público Sandro Ferreira, e pela coordenadora do Núcleo Aplicado de Defesa das Minorias e Ações Coletivas (Nuamac) de Gurupi, defensora pública Lara Gomides. No pedido, os defensores públicos apontam que o Hospital Regional de Gurupi conta com dez leitos de UTI exclusivos para pacientes com covid-19 e atende inúmeros municípios referenciados, alguns com pontos extremamente distantes. Segundo eles, o Hospital já encontrou momentos de colapso e pacientes precisaram se deslocar para Palmas ou Araguaína em busca de vagas.

Outro ponto destacado pelo Nusa e Nuamac é que Gurupi tem um importante papel na atenção da saúde dos povos indígenas no tratamento dos casos agravados de covid-19, dada seu alcance sobre a Ilha do Bananal e região.

Conforme informações da Secretaria Estadual da Saúde, o Hospital Regional de Gurupi é considerado uma unidade de Porte III, sendo referência para outros 18 municípios: Aliança do Tocantins, Araguaçu, Alvorada, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Jau do Tocantins, Lagoa da Confusão, Palmeiropólis, Paranã, Peixe, Sandolândia, São Valério, São Salvador, Sucupira,Talismã.

Situação de alerta

O pedido aponta, ainda, o crescente número de casos da doença na região sul. Em 14 dias, de 2 a 16 de julho, conforme relatório situacional, a região saltou de 1.116 casos para 2.145. Só nesta terça-feira, 21, o boletim epidemiológico do Estado trouxe a informação de 357 novos pacientes de covid-19 no Tocantins sendo, destes, 59 residentes em Gurupi e nesta quarta-feira, 22, foram contabilizados 64 novos casos em Gurupi. Ontem, o Município foi o segundo com mais casos registrados, ficando atrás de Palmas, com 115 novos casos registrados da doença. Com 614 casos acumulados Gurupi é, atualmente, o quarto município do Tocantins com mais registros acumulados da doença (dados do boletim epidemiológico de 21/07/2020). Sete pessoas da cidade morreram em decorrência de complicações da covid-19.

Você pode acessar o Boletim Epidemiológico do Estado de 21/07/200 para conferir os dados na íntegra. Para isso, clique aqui.

Na última semana, a Defensoria Pública, por meio do Nusa, já havia alertado sobre a necessidade de ampliação de leitos de covid-19 em Gurupi. Assista a seguir ao vídeo publicado nos perfis da Defensoria na redes sociais e também no canal da DPE-TO no Youtube: