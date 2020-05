Decretos de Calamidades de Gurupi e outros 14 municípios são aprovados pela Assembleia Legislativa

por Wesley Silas

De acordo com o deputado Gleydson Nato (PTB) decreto de Calamidade Pública da Prefeitura Municipal de Gurupi em função da pandemia de coronavírus foi aprovado no início da noite desta terça-feira, 12. “Fizemos uma articulação juntos aos amigos deputados e as amigas deputadas para que pudesse ser aprovado ainda nesse noite o decreto de calamidade do município de Gurupi”, disse o parlamentar.

Além de Gurupi também foram aprovados os decretos de Calamidade Pública dos municípios de Araguatins, Babaçulandia, Bom Jesus do Tocantins, Buriti do Tocantins, Colinas do Tocantins, Filadélfia, Itaguatins, Lagoa da Confusão, Miranorte, Recursolandia, Rio dos Bois, Rio do Sono, Sucupira e Tabocão.

“Entendemos que a situação é delicada e vários municípios da região sul já testaram positivo moradores de covid-19, Gurupi inclusive já tivemos a confirmação de óbito por corona vírus”, disse Nato.