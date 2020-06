DC lança Silvino Vítor como pré-candidato a prefeito de Gurupi

O partido Democracia Cristã (DC) realizou nesta última terça-feira, 25, uma reunião que oficializou o nome de Silvino Vítor como pré-candidato a prefeito de Gurupi.

Por Régis Caio

O servidor público Silvino Vítor é o nome do DC para disputar à prefeitura de Gurupi. “Traçamos as metas daqui para frente, sou pré-candidato pelo partido e vamos até o fim em busca do objetivo de disputar essa eleição”, declarou.

Aliado do governador Mauro Carlesse, Silvino disse que vai tentar buscar o apoio do chefe do executivo estadual para consolidar sua pré-candidatura.

O partido apresentou também alguns nomes que poderão concorrer a uma vaga na Câmara de Gurupi, como o vice-presidente da sigla no município, Gervânio Barros, e o presidente jovem do DC municipal, Cássio Flor.