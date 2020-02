Davi Goveia Junior assume presidência da ATS Avalie esse post Avalie esse post

O governador Mauro Carlesse nomeou na noite desta quarta-feira, 19, o novo presidente da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), Antônio Davi Goveia Junior, que já respondia pela presidência desde dezembro passado.

Por Redação

Antônio Davi Goveia Junior, natural de Gurupi (TO), tem 30 anos, é servidor de carreira do Governo do Tocantins, tendo ingressado por concurso público no cargo de administrador em 2015. Lotado na Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) exerceu o cargo de administrador, tendo ocupado o cargo de superintendente de saneamento logo após o início da gestão do governador Mauro Carlesse em 2018, e desde fevereiro de 2019 nomeado para o cargo de vice-presidente executivo. Atuou ainda como coordenador de programas federais da então Secretaria de Juventude e Esportes entre março de 2011 a dezembro de 2014.



Formado em Administração pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), graduando em Engenharia Civil pela Universidade Católica do Tocantins. Tem MBA em Gestão Pública pela UFT e MBA Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).