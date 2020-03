Davi Alcolumbre testa positivo para coronavírus Avalie esse post Avalie esse post

Presidente do Senado está em isolamento domiciliar por Redação Exame feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu positivo para o novo coronavírus. A amostra foi colhida ontem (17) e o resultado saiu hoje (18), segundo informou a assessoria de imprensa da Presidência do Senado. Esse é o segundo exame a que o presidente do Congresso se submeteu. O primeiro, realizado semana passado, havia dado negativo. Segundo a assessoria, Alcolumbre não apresenta sintomas severos. “Davi Alcolumbre, no entanto, está bem, sem sintomas severos, salvo alguma indisposição, e segue em isolamento domiciliar, conforme determina o protocolo de conduta do Ministério da Saúde e a OMS”, disse a assessoria, em nota.

Depois do meu primeiro exame ao novo coronavírus dar negativo, refiz o procedimento, que nesta quarta-feira (18) resultou positivo para Covid-19. Estou bem, sem sintomas severos, e sigo em isolamento domiciliar, conforme determina o Ministério da Saúde e a OMS. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) March 18, 2020

Sigo trabalhando de casa, por meio de ligações. Temos importantes matérias para serem analisadas. O Congresso Nacional seguirá trabalhando e juntos vamos enfrentar essa pandemia. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) March 18, 2020

A última agenda pública dele foi no Supremo Tribunal Federal (STF), quando se encontrou com o presidente do Judiciário, Dias Toffoli, e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também esteve no encontro. Alcolumbre era esperado para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, no fim da tarde de hoje, mas, em virtude do resultado do exame, ele ficará em casa.