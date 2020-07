Daniella Vitorino assume o PSL de Gurupi

O partido PSL em Gurupi agora tem nova liderança e deve seguir outro caminho nas eleições municipais deste ano.

Por Régis Caio

A educadora Daniella Vitorino está a frente do PSL em Gurupi. A informação foi confirmada pela mesma para o Portal Atitude.

“É oficial. Assumo o PSL em Gurupi. A situação do partido na cidade já está tudo certo perante o TRE. Deus me deu esta oportunidade e espero fazer por merecer”, disse Daniella.

Com isto, a sigla vai seguir outro caminho nas eleições do município. A nova líder do partido é irmã do pré-candidato a prefeito Walter Júnior (PSD) e com a mudança o PSL passa a apoia-lo.