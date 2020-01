Damaso garante empenho de R$ 14 milhões para a agricultura Avalie esse post Avalie esse post

O Ministério da Agricultura confirmou o empenho do recurso no valor de R$ 14 milhões que irá atender diversos municípios tocantinenses. Empenho é a autorização para que o órgão competente execute o pagamento e foi garantido pelo deputado Osires Damaso (PSC/TO). Esse recurso será destinado para a recuperação de estradas vicinais e construção de pontes na zona rural.

Damaso explicou que, assim como destinou recursos à agricultura, com as suas emendas individuais e de bancada irá atender as demais áreas como educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. “Vou trabalhar para atender o maior número possível de municípios no nosso Estado”, disse.