Dados do Ministério da Saúde aponta 11 casos suspeitos de conaravírus no Tocantins

A Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins informa que nesta terça-feira, 17, o Ministério da Saúde atualizou os dados de Covid-19 e, no Tocantins, há 11 casos suspeitos. Destes, apenas um paciente permanece em isolamento hospitalar em uma unidade da rede privada.

por Redação

Devido à queda no sistema do Ministério da Saúde de acesso às informações, não foi possível consultar os casos que entraram na lista ou aqueles que foram submetidos e descartados. No próximo boletim emitido pela SES, caso o sistema seja retomado, informações mais precisas serão detalhadas para a imprensa e sociedade em geral.

A SES ressalta ainda que os resultados laboratoriais das primeiras amostras enviadas ao laboratório de referência nacional Instituto Adolfo Lutz – IAL, não foram liberados ao Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) na data prevista.

Até o momento, não há confirmação de casos do covid-19 no Estado.