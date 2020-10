Dados do INCA estimam cerca de 300 novos casos de câncer de mama no Tocantins

Outubro Rosa é o mês de conscientização e prevenção contra o câncer de mama e colo de útero. Diagnóstico precoce aumenta chances de combate à doença.

por Redação

Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) afirma que, no Tocantins, cerca de 290 novos casos de câncer de mama serão registrados em 2020. A mesma pesquisa ainda afirma que pelo menos 220 mulheres podem ser diagnosticadas com câncer de colo de útero no mesmo ano.

No Brasil, o câncer de mama é um dos mais incidentes em mulheres de todas as regiões, exceto nos estados da região norte, incluindo o Tocantins, onde a incidência de câncer de colo uterino é maior. De acordo com o INCA, para 2020 foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100.000 mulheres. Para o câncer de colo de útero a estimativa é de que aproximadamente 16.590 novos casos sejam registrados em 2020.

O câncer de mama é causado pela multiplicação desalinhada de células na mama, de maneira que células anormais se multiplicam e formam um tumor que pode se desenvolver e evoluir de diferentes formas. Alguns tipos evoluem de maneira rápida, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos distintos se devem a características próprias de cada tumor. O câncer de mama também acomete homens, porém em menor número, representando apenas 1% do total de casos da doença.

Já o câncer de colo de útero é uma doença causada pelo Papilomavírus Humano (HPV). Nem sempre uma infecção por esse vírus pode ocasionar doenças. Algumas alterações iniciais podem ser identificadas no exame preventivo conhecido também como Papanicolau. Para esse tipo de câncer, uma detecção precoce pode significar a cura total da doença por isso, é importante a realização periódica.

Desde os anos 90, campanhas de conscientização como o Outubro Rosa vem sendo realizadas para orientar e informar mulheres de todas as idades sobre a importância de frequentar consultórios médicos com regularidade e sobre o autoconhecimento quanto o próprio corpo. A detecção precoce da doença é uma das melhores formas de combater o câncer, uma vez que o tratamento pode ser mais eficaz e menos invasivo ao ser aplicado no início da doença.

Para a oncologista Areta Agostinho, a melhor forma de combater, tanto o câncer de mama quanto o de colo de útero, é incentivar as mulheres a realizarem o autoexame e exames como a mamografia de forma periódica “Neste mês queremos reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessas doenças, visto que quanto mais cedo o diagnóstico e o início o tratamento, maior é a chance de cura’’.

Essa preocupação não é exclusiva das mulheres que já tem 50 ou mais anos de idade, como reforça a oncologista. “Mulheres de todas as idades, precisam conhecer o próprio corpo e procurarem ajuda médica ao identificarem sintomas como nódulos na região da mama, pele avermelhada, pele retraída ou com aspecto de casa de laranja“ completou.

Para o Dr. Lucas Guglielmi, o outubro rosa surgiu com o objetivo de compartilhar informações e conscientização sobre a doença, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento levando então a uma menor mortalidade da doença. “Alguns fatores de risco podem ser mudados como por exemplo excesso de peso, sedentarismo, tabagismo e consumo de bebida alcoólica, ou seja, praticar atividade física regularmente e evitar consumo de bebidas alcoólicas e álcool contribuem muito na prevenção da doença. Apesar de ser uma doença muito temida, a chance de cura é extremamente alta quando diagnosticado precocemente. Além do autoexame é muito importante a realização de exames complementares como mamografia e preventivo de colo de útero’’, afirma.

O Hospital Dr. Jorge Saade, apoia e compartilha dos objetivos da campanha. Como instituição de saúde, tem também a responsabilidade de compartilhar conhecimento para desmistificar o assunto e incentivar o autoexame das mamas, além da manutenção de exames de rotina em dia.

Contato

Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer

(63) 3215-4669

Hospital Dr. Jorge Saade

(63) 3226-1300

Vivian Carine Lehnen

(63) 98463-9194