Da base do governo, Eli Borges quer Ivanilson Marinho como pré-candidato em Gurupi

O deputado federal quer que o vereador Ivanilson Marinho (SD) continue firme com a sua pré-candidatura à prefeitura de Gurupi.

Por Régis Caio

A declaração foi dada durante o Programa Tribuna do Povo na rádio Nova FM. Questionado sobre a política gurupiense o deputado Eli Borges (SD) disse que seu pré-candidato a Prefeito é Ivanilson Marinho.

“Meu amigo de muito tempo, está no mesmo partido que estou e é preparado para assumir uma gestão municipal”, disse Eli Borges.

Os dois fazem parte da base do Governo Carlesse, que ainda não se manifestou sobre quem irá apoiar em Gurupi. Marinho e o deputado Gleydson Nato (PTB) são os os nomes mais cotados para ter o apoio do governo estadual para concorrer a prefeitura do município gurupiense.