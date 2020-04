Cuidados no comércio e em casa devem ser redobrados; higienização de objetos e compras do mercado tem que ser rigorosa

Para evitar o risco de contágio do novo coronavírus em Gurupi, o Comitê Gestor de prevenção a COVID-19 no município está repassando aos comerciantes e população em geral uma série de medidas a serem adotadas nos estabelecimentos e em casa. O pedido é para que as pessoas redobrem os cuidados como higienização de objetos e superfícies, compras de supermercado e produtos em geral adquiridos no comércio, entre outras precauções, com o objetivo de reforçar o combate a pandemia.

por Redação

O material que contém as orientações é ilustrativo e de fácil entendimento (veja aqui). Ele traz recomendações importantes para que Gurupi não baixe a guarda e siga alerta no combate ao coronavírus.

A lista de recomendações foi composta pela enfermeira do município Anelyse Chagas, especialista em controle de infecção hospitalar. A iniciativa surgiu após o decreto que flexibilizou o funcionamento parcial do comércio. “Me preocupei com as medidas que seriam empregadas visando a diminuição do contágio entre clientes e funcionários, assim como os termos técnicos específicos da saúde contidos no documento que talvez a população em geral não habituada com os mesmos poderiam ter dificuldade em seguir as orientações. Então resolvi criar o material de forma explicativa e ilustrativa para que fosse mais acessível e toda população pudesse colocá-lo em prática”, disse Anelyse.

Orientações

Entre as orientações aos comerciantes, estão a limpeza de objetos e superfícies, chão e paredes com rigor e constância. Superfícies e objetos laváveis devem ser limpos com água e sabão; superfícies e objetos não laváveis devem ser higienizados com soluções desinfetantes como hipoclorito, ou álcool 70%. Objetos eletrônicos como computadores, telefones, celular, tablets, caixas, máquinas de cartão, entre outros, devem ser constantemente desinfectados com solução alcóolica 70% ou mais. E objetos que são dispensáveis a execução do trabalho devem ser retirados e armazenados.

A todo momento é preciso ressaltar para funcionários e clientes a importância da higienização vigorosa das mãos por 20 segundos abrangendo todas as partes das mãos e punhos. Disponibilizar água, sabão e toalha descartável ou solução alcóolica a todos. É preciso disponibilizar aos clientes e funcionários lenços descartáveis, lixeira, local com água e sabão ou álcool 70% para higienização das mãos e orientá-los a realizar etiqueta respiratória, cobrir nariz e boca para tossir ou espirrar. O ambiente de trabalho deve ser mantido constantemente limpo, seco, arejado, ventilado e bem iluminado.

Os empresários precisam realizar treinamentos e capacitações sobre o uso de EPI’s, etiqueta respiratória e limpeza com a equipe, respeitando a distância entre os funcionários e evitando aglomerações. O empregador deve também fornecer equipamentos de proteção individual a todos os funcionários que trabalham a menos de um metro e em contato direto com o cliente.

É imprescindível que sejam limitados os números de pessoas dentro do estabelecimento e que estas sejam orientadas a permanecer o menor tempo possível. Medidas como sinalizações para que sejam mantidas a distância mínima de 1,5 metro entre todos devem ser implantadas.

O empresário pode criar canais para oferecer preferencialmente os serviços de entrega, deliveries, atendimento por telefone e outros meios de comunicação. Oriente os clientes sobre a disponibilidade dos mesmos para evitar aglomerações locais.

Sobre as orientações, Anelyse ressalta que a única forma de combater a pandemia é com prevenção.

“Sabemos que a maior forma de transmissão é por gotículas que são produzidas durante a tosse e espirro e pelo contato com as gotículas contaminadas. Portanto a higiene das mãos, objetos e superfícies e o uso de máscaras são as melhores medidas de prevenção para que a pessoa não contraia o vírus e não o leve para sua família”, reforçou.

Cuidados em casa

Em casa também é preciso redobrar os cuidados e limpar rigorosamente objetos e superfícies. É importante higienizar os produtos adquiridos em supermercados ou qualquer outro tipo de comércio. “Quando trouxer objetos da rua sejam eles de uso pessoal ou objetos comprados como embalagens de comida, itens de higiene e medicação, deve-se higienizar todos com álcool 70% ou hipoclorito”, explicou Anelyse.

A enfermeira lembra ainda que é importante não esquecer de higienizar celular, carteira, bolsa e chaves, tudo que entrou em contato com superfícies no ambiente externo ao doméstico. “É preciso retirar os sapatos e roupas ao chegar em casa, de preferência realizar higiene corporal com banho”, recomendou.

Os alimentos também precisam ser higienizados. “Frutas, legumes e verduras devem ser imersos em água com hipoclorito por 30 minutos antes do consumo”, acrescentou. Por fim, Anelyse salienta a importância do isolamento social. “Saia de casa somente se necessário e o isolamento só é efetivo se realizado apenas com pessoas moradoras da mesma residência”, completou.