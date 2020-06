Cristalândia inaugura agroindústria de linguiça artesanal

Projeto iniciado em 2019 passou por reestruturação com todas as normas higiênico-sanitários exigidos pelo selo Estadual

Por Elmiro de Deus

O município de Cristalândia, região central do Estado inaugurou na última sexta-feira, 12, uma nova fábrica de linguiça artesanal com receita tradicional denominada Porco Pura. O novo empreendimento alcançou o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) do Tocantins expedido pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec).

O projeto foi iniciado em 2019, após a elaboração de um plano de reforma no prédio, sendo reestruturado com todas as normas higiênicos-sanitários exigido pelo selo Estadual.

Segundo a engenheira de Alimentos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Verônica França, além do suporte estrutural, a Secretaria auxiliou na implantação, desde a elaboração do fluxo das atividades dentro da fábrica, até no suporte caminhos a obtenção do Selo. “A expectativa do produtor é expandir a produção para outros sabores de linguiça, como a sabor pequi, um gosto especial do fruto que é considerado o Medalhão do Cerrado”, destacou acrescentando que a previsão de lançamento deste novo produto deve ser nos próximos meses após a liberação do rótulo junto à Adapec.

A agroindústria agora possui, além do Selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), o Selo do Armazém da Seagro, um símbolo do Programa Estadual de Agroindustrialização de Alimentos conferido às agroindústrias apoiadas pelo Estado.

Certificação

Atualmente, a fábrica produz dois tipos de linguiça, ambas à base de porco puro, nos sabores suave e apimentado. O proprietário já tinha experiência da produção da linguiça em seu açougue na cidade, mas a partir de seu sonho em querer expandir sua comercialização buscou ajuda da Secretaria da Agricultura para alcançar a Certificação.

Verônica França também falou que a implantação dessa fábrica mostra para todos os pequenos produtores que quiserem expandir em sua área de comercialização que, com o apoio certo, é possível realizar este sonho e empreender, mesmo em meio à crise.

A agroindústria de linguiça uma propriedade do senhor Raimundo Castilho, é um desdobramento das ações de fomento à agroindustrialização do governo do Estado por meio da Gerência de Fomento à Agroindústria da Seagro.