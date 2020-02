Crise no PROS | Aproximação de Zezinho da Lafich (PROS) com Laurez não é digerida por Josi Nunes Avalie esse post Avalie esse post

Conforme um fonte do PROS da Capital, por intermédio da ex-deputada Josi Nunes (PROS), dois vereadores estavam, praticamente, acertados a se filiarem na sigla, mas a aproximação presidente da comissão provisório do PROS em Gurupi, Zezinho da Lafich, com o grupo do prefeito Laurez gerou divisão na sigla.

por Wesley Silas

Após a desistência de Edinho Fernandes de permanecer no PROS por não encontrar espaço dentro do partido, a sigla vive a segunda crise devido a aproximação de Zezinho da Lafich como prefeito Laurez Moreira no momento em que a ex-deputada Josi Nunes busca restabelecer a força do seu grupo e ter identidade própria.

“O Zezinho caminha para levar o PROS para apoiar o candidato do prefeito Laurez, mas a Josi Nunes não aceita de forma alguma. Segundo o que foi dito pelo diretório estadual, a palavra final é da deputada Josi Nunes. A situação se agrava porque já estava acertado para os vereadores Jair e Mírian Lustosa, por intermédio da ex-deputada Josi, se filiarem no partido, mas o Zezinho não aceita o Jair”, disse uma fonte que faz parte da cúpula do PROS.