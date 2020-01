Crise hídrica | Seca no Rio Formoso continua grave, alerta morador Avalie esse post Avalie esse post

Nos últimos anos a crise hídrica nos rios que integram a bacia do Rio Formoso tem sido alvo de denúncias de crimes ambientais onde já foi flagrada captação de água em larga escala para fins agroindustriais. Agora em pleno período de chuva na região, o rio continua seco.

por Wesley Silas

De acordo com informações do Monitor de Secas, apesar da região estar no período de chuvas toda a área de Tocantins registrou seca em dezembro de 2019. Aponta ainda que a baixa quantidade de chuvas no estado contribuiu para a expansão da seca moderada em boa parte do Estado, entre elas a região onde fica o Rio Formoso.

Uma das preocupações das pessoas que necessitam da água do rio e se preocupam com a fauna (vida animal) de peixes e demais animais silvestres é a seca em plena segunda quinzena do mês de janeiro, conforme relata o cidadão no vídeo abaixo:

No final do mês de agosto de 2019, o ministério Público atendeu manifestação por parte do Centro de Direitos Humanos de Cristalândia, com denúncias que estariam colaborando com a crise hídrica nos rios que integram a bacia do Rio Formoso. Naquela ocasião, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) chegou a requisitar à Delegacia Estadual do Meio Ambiente que instaurasse inquérito policial a fim de apurar possíveis crimes ambientais consumados na Bacia do Rio Formoso, visando garantir o uso sustentável da Bacia do Rio Formoso. No processo judicial foram anexadas pelo promotor de Justiça Francisco Brandes Júnior vídeos e fotos com trechos dos leitos secos ou reduzidos a uma lâmina de água.