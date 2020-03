Crise entre poderes | Sete dos 11 membros da bancada federal publicam nota sobre recurso para o Estado

Mais um capítulo da crise entre parte da Bancada Federal do Tocantins e o Palácio Araguaia foi apresentado nesta terça-feira, 31, por meio de uma nota com ataques ao governador Mauro Carlessse, com assinatura de 07 membros da bancada federal. “O trabalho dos deputados e senadores em prol da saúde pública não foi uma ação individual da coordenadora senadora Kátia Abreu”, escreveu cinco dos 11 parlamentares da bancada federal.

por Wesley Silas

Assinaram a nota os deputados federais Tiago Dimas (SD), Professora Dorinha (DEM), Célio Moura (PT), Dulce Miranda (MDB) e Vicentinho Júnior (PL) e os senadores Kátia Abreu (PP) e Irajá Abreu (PSD). Os que não assinaram foram o ex-coordenador dos congressistas tocantinenses, deputado federal Carlos Gaguim (MDB) e os deputados federais Osires Damaso (PSC) e Eli Borges (SD) e o líder do senador Eduardo Gomes (MDB).

“A maioria da bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional não irá alimentar polêmicas políticas em plena pandemia que traz problemas gravíssimos para o mundo e as famílias tocantinenses”, aponta a nota.

Conforme a nota, “os deputados federais e senadores prestaram contas dos recursos destinados pela bancada ao Tocantins nos últimos 3 anos (2017 a 2019), quando alocaram mais de R$ 500 milhões para o governo do estado”.

“Diferente do que o governador Mauro Carlesse disse nesta segunda-feira, 30 de março, a nota explicativa em que a bancada detalha o trabalho dos deputados e senadores em prol da saúde pública não foi uma ação individual da coordenadora senadora Kátia Abreu. Pelo contrário, é a posição da ampla maioria dos congressistas”, descreve a nota.

Confira aqui a íntegra da nota

“Sobre o novo coronavírus, a bancada não vai se furtar em continuar apoiando o estado na busca incansável por recursos em Brasília, bem como reforçar os nossos municípios com recursos federais para ampliar os atendimentos, exames e ações de prevenção, além de equipar os postos de saúde para atender a nossa população”.

Entenda

As críticas aos governo do Tocantins iniciaram após a publicação de um vídeo direcionado a parte de parlamentares que, segundo o jornalista, não teriam destinados emendas para a saúde no Estado. Em seguida a coordenadora da bancada federal, senadora Kátia Abreu (PP), saiu em defesa de seus colegas em uma dura nota com ataques ao governador Mauro Carlesse (DEM) que em resposta ele pediu para a senadora ser mais respeitosa em suas palavras e cuidadosa em suas atitudes.