Crise do Coronavírus | Avelino prevê queda na arrecadação municipal de Paraíso entre 40% a 50% nos meses de março e abril

O prefeito de Paraíso do Tocantins mostra preocupação com a queda na arrecadação do município após o início da pandemia do Covid-19 no município. “Temos a preocupação também com os repasses de verbas provenientes do Estado e Governo Federal, que podem comprometer o andamento da gestão municipal”, alertou o prefeito.

por Redação

O prefeito Moisés Avelino esteve reunido com secretários da gestão municipal, para compartilhar a preocupação com a queda dos repasses financeiros causados, pelas medidas adotadas na pandemia Covid-19 no mundo. Diante disto, o gestor solicitou a todas as pastas que façam um levantamento das ações, eventos, serviços e obras programados em 2020, para que posteriormente sejam avaliados e planejados de forma prioritária, dentre estes, o cumprimento fiscal, folha de pagamento e serviços essenciais.

Durante o encontro Moisés Avelino orientou a todos que a arredação de Paraíso do Tocantins, no mês março teve perda de receita prevista de aproximadamente 40% e que a estimativa para abril é uma queda em torno de 50%. “Vamos aguardar os relatórios de cada secretário referentes as suas respectivas pastas, para vermos quais medidas adotar para manter o bom funcionamento da máquina pública”, explicou.

Avelino explicou que o cenário de crise, exige tomadas de ações emergenciais também para resguardar a situação fiscal impactada pela pandemia na economia local. “Temos a preocupação também com os repasses de verbas provenientes do Estado e Governo Federal, que podem comprometer o andamento da gestão municipal”, alertou o gestor.

Moisés Avelino reforça ainda, que a prestação de serviços essenciais à cidade não será afetada. “Vamos trabalhar para dar continuidade no equilíbrio das contas pública, com foco nas prioridades desta pandemia e pedimos a compreensão e apoio dos paraisenses”, finalizou.