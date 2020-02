Criminosos furtam agência do Detran de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O crime aconteceu na madrugada deste domingo (17) na agência do Detran de Gurupi. Ladrões invadiram o órgão e subtraíram objetos eletrônicos. O Governo do Estado se manifestou por meio de nota. “Ressaltamos que as máquinas furtadas eram de empresa terceirizada que presta serviço ao Detran-TO”, informou o governo.

Por Régis Caio

O furto foi percebido nesta manhã, quando servidores chegaram para trabalhar. Os ladrões entraram por uma janela lateral e levaram computadores do Detran. Este já é o segundo furto que acontece em menos de uma semana no órgão de Gurupi, na semana passada criminosos também furtaram objetos do local.

O governo do estado se manifestou sobre o ocorrido e que a Polícia Civil está investigando os furtos ocorridos.

“O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) informa que esta ciente dos furtos ocorridos na Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) do município de Gurupi, a Polícia Civil já foi acionada para investigação e todas a providências de segurança necessárias estão sendo tomadas. Ressaltamos que as máquinas furtadas eram de empresa terceirizada que presta serviço ao Detran-TO e que os terminais furtados não guardam nenhuma informação relativa a processos ou a usuários”, informou o governo estadual.