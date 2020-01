Criminosos furtam agência bancária no centro de Gurupi 1 (20%) 1 vote (20%)vote

O crime foi registrado nesta segunda-feira (20) na agência da Caixa Econômica da Rua 5, no centro da cidade. De acordo com o comandante Jaime Porfírio, do 4ºBPM, ocorreu um furto no interior do banco e os militares fazem diligências nas ruas de Gurupi e analisam câmeras de segurança.

Por Régis Caio

As primeiras informações da polícia é que suspeitos disfarçados de clientes conseguiram entrar em uma sala do banco onde estavam uma grande quantidade de dinheiro e conseguiram furtar o montante, na sequência eles fugiram sem serem percebidos, minutos depois funcionários da agência perceberam o crime.

A PM informou ainda que foi um valor alto furtado. Para o Portal Atitude, o comandante Jaime Porfírio disse que os militares estão nas ruas fazendo diligências e analisando câmeras de segurança no intuito de localizar os suspeitos.

Em breve mais informações