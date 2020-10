Crianças da Aldeia Boa Esperança recebem brinquedos de ação do Ministério Resgatando Vidas Maanaim

O Departamento social da igreja Ministério Resgatado Vidas Maanaim de Gurupi está promovendo uma campanha de arrecadação de brinquedos, roupas usadas e guloseimas para serem distribuídos no dia das crianças na Aldeia Boa Esperança na Ilha do Bananal, às margens do Rio Formoso no município de Formoso do Araguaia. O evento vai acontecer no dia 15 de Outubro.

por Rogério Rodrigues

Os pastores Paulo Cezar e Shirley Albino estão a frente do projeto há mais de 10 anos em Gurupi. Além da igreja, contam ainda com a Casa de oração Maanaim e a Casa de recuperação. O ministério tem se destacado em Gurupi nas ações sociais por meio de campanhas e lives de arrecadações de alimentos para distribuição a famílias carentes da cidade.

Os interessados em doar brinquedos, roupas usadas e guloseimas podem entrar em contato pelo WhatsApp 63 9 9952-2851 e pelo telefone fixo 3315-2398, que algum membro da igreja vai buscar na sua casa ou sua empresa. Quem quiser deixar pessoalmente também pode procurar a Casa de Oração Maanaim localizada na Avenida Guanabara entre às Ruas 03 e 04.