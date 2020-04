Criança escapa dos pais e é entregue pela PRF de Gurupi

No fim da tarde de hoje, 18, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recebeu ligação através do número de emergência 191 informando que havia uma criança sozinha à beira da rodovia, próximo ao km 659 da BR-153.

Por Redação

Logo em seguida, um homem chegou à Unidade Operacional da PRF com uma criança com as mesmas características citadas na ligação. O homem informou que encontrou a criança sozinha às margens da rodovia e por não ter ninguém próximo, resolveu levá-la até a unidade operacional da PRF.

A criança não sabia informar de onde vinha ou tão pouco seus dados pessoais ou de seus pais.

Pouco tempo depois os pais chegaram até a unidade da PRF. Eles relataram que estavam com toda a sua família no dia de hoje em uma fazenda que fica a 1 km da rodovia e que o seu filho estava brincando com a irmã e amigos nos arredores da sede da fazenda. Alegaram que depois de algum tempo deram por falta da criança e que deste momento em diante, ficaram todos desesperados em busca do mesmo, realizaram buscas por todos os locais da propriedade rural, mas sem sucesso.

Informaram que entraram em contato com a equipe do Corpo de Bombeiros, e nesta ligação foram informados de que havia uma criança na PRF de Gurupi, momento em que a família foi até a UOP.

Importante registrar que foi acionado a equipe do Conselho Tutelar e que um representante do órgão acompanhou a situação.