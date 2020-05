Crescimento de jovens contaminados por Covid-19 faz prefeitura de Gurupi alertar sobre o perigo de festinhas e encontro com grupos de amigos

Ficar em casa e cumprir o isolamento social não é tão fácil quanto parece, principalmente quando se trata de jovens e adolescentes. Manter o distanciamento e evitar o contato mais próximo com os amigos na fase onde geralmente frequenta-se baladas, festinhas ou encontro com grupos de amigos costuma ser complicado, porém é necessário neste momento que a juventude compreenda e cumpra seu papel no combate a Pandemia de Covid-19 e ajude a salvar vidas.

por Redação

No Tocantins, segundo o Boletim epidemiológico Nº 54, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicado nesta sexta-feira (08), dos 494 casos confirmados de Covid-19 no Estado, 263 são de pessoas com idade entre 10 e 39 anos, ou seja, 53,2% dos casos. Em Gurupi, os dados informados pelo Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde publicado nesta sexta (08), apontam que dos 22 casos confirmados na cidade com a doença, 11 são de pessoas com idade entre 13 e 40 anos, ou seja, 50% dos casos.

Especialistas afirmam os jovens e adolescentes não estão imunes à doença, e que por serem um grupo que circula mais, aumentando as chances de exposição ao vírus, as pessoas mais jovens acabam tornando-se agentes de transmissão ao grupo de risco. Por essa causa, precisam se conscientizar sobre o seu papel para a contenção do contágio do vírus.

Para o médico e membro do Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus de Gurupi, Dr. Rafael Vilela, ninguém deve se sentir vulnerável ao coronavírus. “A idade menos avançada não é um obstáculo para as fatalidades associadas a Covid-19. Estamos tendo uma maior taxa de hospitalização de pessoas jovens e mesmo que a letalidade ainda seja baixa, as mortes de pacientes jovens estão acontecendo. A mudança de hábito é fundamental e exige compromisso de cada jovem”, alertou.

O Dr. Rafael diz ainda que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão principalmente aos grupos de risco. O esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. “O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos em bares ou nas casas, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo coronavírus. Dessa forma o jovem irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus”, disse.

Vilela afirma ainda que os jovens precisam ser ferramentas de combate a Covid-19. “É importante que o jovem entenda os riscos de ser infectado pelo coronavírus e transmiti-lo para outra pessoa. O adolescente e o jovem precisa ser uma ferramenta de combate ao coronavírus e a melhor forma de vencermos essa guerra contra o vírus é permanecermos no ambiente domiciliar e sair somente quando for absolutamente necessário”, completou.

Para a psicóloga Ana Clara Garcia, é necessário entender que é preciso cumprir o isolamento social e o distanciamento social neste momento, mesmo entendendo que é uma tarefa complicada aos jovens e adolescentes. “Justamente por estarem na fase em que se conquista a idade e a liberdade para sair e se divertir com os amigos. A maioria gosta das festinhas nos finais de semana ou juntar os amigos em casa. Porém, é necessário cumprir as recomendações para que não aconteça nada com a pessoa ou, mesmo que saia ileso, que não prejudique outras pessoas, inclusive familiares, transmitindo o vírus, pois o peso da culpa a longo prazo será muito pior do que a dificuldade de se manter isolado nesse período”, explicou.

Para isso, a psicóloga deixa dicas aos jovens e adolescentes para aproveitarem o tempo isolado em casa e evitar uma crise de ansiedade. E a tecnologia pode ser uma grande aliada nessa missão. “Os jovens hoje estão cheios de tecnologia e aparatos como computadores, tablets e celulares para que possam aproveitar juntos mesmo estando distantes, isso é possível. Nesse momento estes aparelhos serão fundamentais. Temos que usar a tecnologia a nosso favor. Os amigos podem se ‘encontrar’ ao vivo por meio de uma live ou chamadas de vídeo e se divertirem com segurança cumprindo as recomendações”, orientou.

Ana Clara diz que outra grande aliada neste momento é a criatividade. “Precisamos ser criativos, nos adaptar da melhor forma possível. Ficar em casa, mas sem produzir nada poderá ser um problema quando a Pandemia passar. Temos que tentar manter o mínimo possível de uma rotina em casa, respeitando nossos limites. Aproveite o tempo para estudar alguma coisa, nem que seja a princípio só aquilo que a pessoa gosta e depois vai passando para outros assuntos. Pratique dança ou exercícios em casa. Tem um leque de possibilidades de exercícios que podem ser feitos em casa, isso ajuda bastante a manter a mente ocupada e o corpo saudável”, indicou.

O Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus reforça que a Prefeitura de Gurupi, por meio de Decreto, suspendeu por tempo indeterminado festas em residências com aglomeração de pessoas, e qualquer tipo de evento que possa causar aglomeração, como medida de combate a Covid-19 e proteção ao cidadão gurupiense.

Também estão suspensos por tempo indeterminado cinemas, igrejas, clubes sociais, boates, casas noturnas, casas de eventos e motéis. Os bares também estão com funcionamento suspenso, porém, por 15 dias contados a partir do dia 04 de maio de 2020. Todas essas medidas são para o bem da população e é preciso que todos compreendam, colaborem e cumpram as recomendações para que o coronavírus não avance em Gurupi.