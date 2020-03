COVID-19 | UnirG suspende aulas presenciais até o dia 21 Avalie esse post Avalie esse post

A Reitoria da Universidade de Gurupi – UnirG informa que a Instituição suspendeu as aulas presenciais, de 16 a 21 de março, como medida preventiva ao COVID-19. A suspensão das aulas presenciais pode ser prorrogada conforme haja necessidade, de acordo com as orientações estabelecidas pelo Comitê Gestor, proposto pela Prefeitura Municipal de Gurupi.

por Redação

Segundo a Reitoria, a decisão teve como base as orientações do Conselho Estadual de Educação (CEE) sobre as recomendações do Estado, diante do cenário atual de pandemia do novo coronavírus – COVID 19.

Durante a tarde de hoje, 16, ocorreu uma reunião extraordinária do Conselho Superior da UnirG (Consup), com a presença de autoridades locais da área da saúde. Participaram como convidados, o médico infectologista, Dr. Takachi Nakano Júnior, o coordenador de Vigilância Epidemiológica de Gurupi, Halex Cavalcante Coutinho, representando o secretário Municipal de Saúde Gutierres Torquato, a coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), do Hospital Regional de Gurupi, Marília Pantoja, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do HRG, Adriana Prado e o presidente do Centro Acadêmico de Medicina (Camed), Antônio Vasconcelos.

A suspensão das aulas presenciais pode ser prorrogada conforme haja necessidade, de acordo com as orientações estabelecidas pelo Comitê Gestor, proposto pela Prefeitura Municipal de Gurupi, para Acompanhamento/Adoção de Medidas Referente a Prevenção, Monitoramento e controle do vírus COVID-19 – Novo Coronavírus, assim como, as orientações de outros órgãos governamentais responsáveis.

Sobre a determinação de horários de trabalho para os servidores técnico-administrativo e coordenações, a UnirG aguarda publicação de decreto, pela Prefeitura de Gurupi.

A Portaria-Reitoria nº 06/2020, que trata da suspensão das aulas presenciais, pode ser acessada clicando aqui.