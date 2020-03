Covid-19 | Sobre para 51 casos investigados e Palmas, aponta Boletim Epidemiológico

A edição do Boletim Epidemiológico do coronavírus (Covid-19) traz neste sábado, 21, os novos números de casos monitorados na Capital. Até o final desta tarde, o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE-Palmas COVID-19) registrou 51 casos, sendo que 02 tiveram a confirmação positiva para o coronavírus e 15 descartados. Leia também, a prefeitura de Palmas montou o serviço Disque Coronavírus e atendimentos são feitos pelos números (63) 3218-5643 e 3218-5458 no período de 7 às 19 horas..

por Redação

No Boletim Epidemiológico do Coronavírus (Covid-19) de sexta-feira, 20, apontou que na Capital tinha 45 casos investigados, 15 descartados e um confirmado.

Conforme o Boletim Epidemiológico, o segundo caso de contaminação pelo coronavírus em Palmas teve sua confirmação nesta sexta-feira, 20, por volta das 22 horas, por um laboratório da rede privada de saúde. De acordo com os técnicos do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Palmas (CIEVS), o caso já havia sido notificado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a paciente estava em observação domiciliar. Durante a semana, a paciente teve uma piora no seu quadro de saúde e foi internada em leito de UTI de hospital privado, mas teve alta na sexta-feira passada.

“Todas as pessoas que tiveram contato mais próximo com essa pessoa estão sendo monitorados e os dados repassados ao Ministério da Saúde que, posteriormente, informa à instância estadual, como é o protocolo”, aponta o Boletim.

Atendimento Samu

Na tarde deste sábado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a uma ocorrência na Arse 21, por volta das 13 horas. O paciente atendido apresentava tosse e falta de ar e foi conduzido pela equipe de socorristas até um hospital particular da Capital.

“O homem relatou aos profissionais do SAMU que é portador de bronquite asmática e teve contato com a primeira pessoa a testar positivo para o Coronavírus em Palmas. O paciente informou ainda que trabalha na área de segurança pública”.

Conforme o Boletim, a equipe do CIEVS já está realizando o monitoramento do caso e solicitou o isolamento domiciliar de todos que tiveram contato com o paciente suspeito de infecção pelo coronavírus.

A Prefeitura de Palmas reitera novamente a recomendação para que a população permaneça em casa, em isolamento social, a fim de evitar a propagação da doença e reafirma que está dedicando todos os seus esforços para manter sob controle a propagação do vírus em nossa cidade. A prioridade máxima é salvar vidas e, para isso, o apoio da população é essencial.

Disque Coronavírus

Técnicos especialistas da rede de saúde de Palmas estão aptos para tirar dúvidas sobre os sintomas da doença, formas de prevenção e de isolamento, além de como proceder em caso suspeita do contágio.

Em Palmas, o serviço entrou em funcionamento na última quarta-feira, 18, como teste, e há dois dias vem funcionando no período de 7 às 19 horas. Os atendimentos são feitos pelos números (63) 3218-5643 e 3218-5458.

Os profissionais da Semus estarão à disposição de segunda a sexta-feira para informar sobre os sinais e sintomas da Covid-19 e também para orientar sobre quando as pessoas devem procurar os serviços de saúde e receber notificações de casos suspeitos de infecção pelo vírus.

Disque Saúde 136

O Ministério da Saúde também oferece atendimento via telefone em todo o território nacional por meio do Disque Saúde 136, esclarecendo acerca da doença e de outros assuntos relacionados à área da saúde.

Outra maneira de sanar dúvidas e adquirir informações confiáveis é por meio do aplicativo ‘Coronavírus SUS’, também disponibilizado pelo Ministério da Saúde nos serviços de download App Store e Play Store.