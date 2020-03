COVID-19 | Sobe de 51 para 55 casos suspeitos em menos de 24 horas em Palmas

Secretaria Municipal da Saúde (Semus) divulgou o Boletim Epidemiológico Coronavírus (Covid-19) na tarde deste domingo, 22.

por Redação

Foram registrados 55 casos investigados, dos quais dois (02) tiveram confirmação positiva para o Coronavírus e outros 15 foram descartados.

Nesta data, a Semus informou que recebeu remessa de kits de equipamentos de proteção individual (EPI) necessários para atendimentos de casos graves de Covid-19 por parte dos profissionais de saúde dos serviços de urgência e emergência de Palmas.

“São itens recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que garantem segurança aos profissionais durante manejo e transporte de pacientes em quadro grave”, informou.

Paciente socorrido pelo SAMU no sábado

Em relação aos casos monitorados, isto é, casos suspeitos e confirmados, a Semus destaca que o paciente suspeito de Covid-19 – portador de bronquite asmática socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e internado no último sábado, 21, após agravamento de seu quadro respiratório – continua internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital particular da Capital em quadro estável.

A Semus solicita a toda comunidade que colabore com a adesão às recomendações de reforço à higiene pessoal e de distanciamento social como medidas preventivas de maior efetividade na prevenção de alastramento de pandemia e reforça a importância de não serem transmitidas informações inverídicas acerca de supostos casos de Covid-19 sem embasamento em informações reais atestadas por esta Pasta ou outras instituições encarregadas do assunto.

O respeito a estas recomendações garante prioridade ao objetivo de mais vidas salvas e maior eficiência do sistema de saúde local diante do cenário pandêmico.

Whatsapp Coronavírus

Técnicos especialistas da rede de saúde de Palmas estão aptos para tirar dúvidas sobre os sintomas da doença, formas de prevenção e de isolamento, além de como proceder em caso suspeita do contágio. Este serviço funciona das 7 às 19 horas pelos números (63) 3218-5643 e 3218-5458, que também funcionam como Whatsapp. Estão disponíveis também somente como telefone os números (63) 3218-5457 e 3218-5446. Esses serviços funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19 h.

Disque Saúde 136

O Ministério da Saúde também oferece atendimento via telefone em todo o território nacional por meio do Disque Saúde 136, esclarecendo acerca da doença e de outros assuntos relacionados à área da saúde. Outra maneira de sanar dúvidas e adquirir informações confiáveis é por meio do aplicativo ‘Coronavírus SUS’, também disponibilizado pelo Ministério da Saúde nos serviços de download App Store e Play Store.