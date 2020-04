O Tocantins já confirmou 23 casos do novo Coronavírus, nos municípios de Palmas (15), Araguaína (6), Dianópolis (1) e Gurupi (1).

Da Redação

Os dados contidos neste boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 17h.

O Estado conta agora com uma nova plataforma, onde todos podem acompanhar os números pelo link: http://coronavirus.to.gov.br/