Covid-19 | Sargento Jenilson cobra adicional para os trabalhadores da saúde e Gutierres garante que pagamento estava acertado com a categoria

O adicional salarial aos profissionais da saúde no combate à COVID-19 em Gurupi foi cobrado pelo vereador Sargento Jenilson (PRTB) ao Secretário, Gutierres Torquato (PSB) na sexta-feira, 22. “Esse auxílio será incluso no pagamento desse mês”, respondeu Gutierres Torquato após o questionamento do vereador.

por Wesley Silas

O vereador líder da oposição e também pré-candidato a prefeito de Gurupi, Sargento Jenilson, considerou que neste momento de angustia observa-se sem “sem surpresa o empenho dos profissionais da saúde, na linha de frente dessa guerra, profissionais estão arriscando suas vidas e de seus familiares, enfrentando jornadas de trabalho tensas e com poucos recursos, trabalham para aliviar o sofrimento e salvar vidas”. Com estes argumentos, o parlamentar defendeu junto à Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento do adicional aos servidores da saúde, que estão à frente do combate ao covid-19,

Ele citou ainda o município receberá do Governo Federal o Auxílio Emergencial do Programa Federativo de enfrentamento ao Coronavírus o montante de R$ 12.448.028,47 milhões.

Estava na agenda de pagamento

O Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato, que também é pré-candidato a prefeito, disse que o vereador deve desconhecer que no dia 04 de maio houve um parecer da Secretaria da Administração em resposta a questionamento feito por sua pasta visando dar as garantias aos servidores da saúde, independente do cargo, que atuam na linha de frente no enfrentamento da Covid-19. Segundo Torquato, todos os servidores que “não recebiam insalubridade irão receber e será pago aos técnicos e auxiliares de enfermagem gratificação sendo que essa categoria não recebia”, disse. Ele garantiu que: “esse auxílio será incluso no pagamento desse mês”, disse.

Ele também comentou a indagação do sargento Jenilson sobre os R$ 12 milhões que o município irá receber do Governo Federal como auxilio emergencial para combate a Covid-19.

“Em relação ao recurso que todos os municípios receberão ainda não houve sanção do Presidente da República”, disse.

Igual a Araguaína

O vereador relembrou que a Câmara Federal aprovou uma indenização de quase R$ 50 mil reais caso venha a óbito um profissional da área da saúde em Gurupi. Ele cobra que o prefeito faça o pagamento igual Araguaína TO, do Auxílio Adicional Específico pelo combate ao covid-19, diferente da insalubridade e diferente da periculosidade que já existe aos servidores. “É um reconhecimento mais que merecido, os profissionais de saúde são peça-chave no combate ao covid-19”, frisou o vereador.