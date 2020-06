Covid-19: São Bernardo torna obrigatório exame para gestantes e idosos

A prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, iniciou nesta segunda-feira (22) a realização em massa de testes para covid-19 em idosos residentes no município e que tenham comorbidades como hipertensão, obesidade ou estejam acamados. Na última sexta-feira (19), São Bernardo tinha incluído o teste na lista de exames obrigatórios para gestantes. Todos os usuários do sistema público municipal de saúde farão os exames.

por Redação

De acordo com a prefeitura, o teste é o de sorologia, um dos mais confiáveis do mercado, e será realizado pelas equipes das 34 unidades básicas de saúde (UBSs), em parceria com o governo do estado, Instituto Butantã e laboratório Hilab, sem custos para os cofres públicos. Os testes poderão ser feitos de segunda a sexta-feira, entre as 8h e as 17h. Agentes de Saúde das UBSs estão entrando em contato com as pessoas para dar informações sobre o exame e o agendamento.

Segundo a prefeitura, o diagnóstico fica pronto em até 48 horas e é encaminhado pelo laboratório para a UBS, que envia o resultado para o celular do paciente, por SMS. “Nos casos positivos, será feito o tratamento da doença, o acompanhamento do paciente e realização de teste nos demais membros da família”, explicou o secretário municipal de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho.

A prefeitura informou que a cidade já realizou 29 mil testes entre PCR e sorologia, desde o início da pandemia do novo coronavírus. Todos os profissionais de Saúde e Segurança do município (10.800 funcionários) fizeram os testes.

Na próxima semana, São Bernardo concluirá o inquérito epidemiológico com a testagem de 3.600 munícipes em domicílio.