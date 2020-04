Covid-19: Procon fiscaliza comércios de Gurupi com objetivo de verificar preços abusivos em mercadorias

O Procon de Gurupi percorreu em conjunto com a polícia civil o comércio da cidade com o intuito de fiscalizar a ocorrência de prática abusiva e crime contra a economia popular relacionadas aos produtos essências ao combate à pandemia do covid-19.

Da Redação

Nove agentes entre policiais civis e servidores do Procon participaram da ação. Segundo o Procon, foram lavrados 17 autos entre eles de infração, constatação e relatórios de visitas.

“Encontramos mercadorias com preços abusivos ao consumidor que chegaram a variação superior 300% nos valores do álcool em gel”, informou o órgão.