Covid-19 | Prefeitura de Gurupi posterga recomendação do Ministério Público sobre fechamento de comércio

Um dia após recomendação do Ministério Público e da CDL e ACIG publicar uma nota sugerindo aos comerciantes restringir movimentação e deslocação de pessoas, as ruas de Gurupi com os comércios abertos. Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato, em Gurupi há quatro casos suspeitos e não 07, como foi noticiado em jornal de Palmas.

por Wesley Silas

A Secretária Municipal de Saúde informou que foi notificada hoje da Recomendação n° 4/2020 do Ministério Público, que visa a adoção de medidas que evitem aglomerações, bem como, que seja garantido o isolamento social no âmbito do Município.

“A secretaria informou que está trabalhando dentro do prazo estipulado para atender a recomendação. O Município, bem como todas as Secretarias estão se adequando a cada dia ao enfrentamento da PANDEMIA, pois os atos devem ser realizados com cautela e consciência para que não sejam prejudicados os serviços essenciais“, informou.

A Secretaria Municipal de Saúde noticiou ainda que “foram editadas algumas portarias (0448/2020, 0467/2020), inclusive antes da recomendação do MP , com a criação, também, de comitê especial que discute todas as medidas de enfrentamento da PANDEMIA, demonstrando assim preocupação com a melhor forma de resolução.

A recomendação do Ministério Público (confira aqui) prevê “o fechamento de quaisquer locais em que possa haver aglomeração de pessoas e propagação do vírus com facilidade, suspendendo as atividades de escolas (públicas e particulares), academias, centros de treinamento, clubes sociais, CTGs, feiras, restaurantes, bailes, igrejas, centros religiosos, cinemas, casas noturnas, casas de eventos, bares noturnos, boates e similares”.

Manifestação das entidades que representam o comércio

Em nota publicada na sexta-feira,20, os presidentes da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Marcelo Dominici Ferreira e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL), Jovino Ribeiro de Moura, afirmam em nota conjunta que irão seguir a recomendação do Ministério Público do Tocantins que visa suspensão das atividades comerciais em segmentos com aglomeração de pessoas.

Casos suspeitos

Ao contrário de Palmas que confirmou neste sábado o segundo caso de Coronavírus dois casos e, conforme Boletim Epidemiológico do Coronavírus (Covid-19) da prefeitura da Capital publicado na sexta-feira, 20, existem 45 casos investigados, 15 descartados em Palmas; enquanto em Gurupi o secretário Municipal de Saúde informou que no município existem quatro casos suspeitos que estão sendo monitorados.

Testes rápidos

Na sexta-feira, 20, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou os primeiros oito testes rápidos para o diagnóstico de Covid-19. Conforme a Anvisa, os novos produtos são voltados para uso profissional e permitem a leitura dos resultados, em média, em 15 minutos.

Informações da Superintendência de Vigilância Sanitária do Tocantins apontam que o SUS enviou apenas 96 kits para o Tocantins e destes Gurupi recebeu apenas 10 Kits. A aquisição de testes rápidos é de responsabilidade dos municípios por meio da atenção primária das Secretarias Municipais de Saúde. No entanto, o Estado está adquirindo 5 mil kits para dar suporte aos municípios em tempo de crise.

Em resposta aos pequeno número de testes rápidos em Gurupi, o Secretário Municipal de Saúde de Gurupi informou que a Prefeitura comprou 500 testes rápidos para Covid-19.

Estrutura para enfrentamento

Segundo protocolo anunciado pelo Ministério da Saúde os casos com sintomas leves de gripe, sem dificuldades respiratórias ou doenças preexistentes, serão atendidos no próprio posto de saúde e as “pessoas NÃO DEVEM procurar portas de urgência ou hospitais. O local para ser procurado são os postos de saúde de todo o Brasil”.

Conforme o Ministério da Saúde os casos mais graves serão encaminhados para hospitais. Os hospitais público e privado de Gurupi (HRG e Unimed) que atendem toda região sul do Tocantins possuem apenas 26 leitos de UTI, destas 20 estão no Hospital Regional de Gurupi (HRG).