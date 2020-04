Covid-19 | Prefeitos ouvidos pelo Portal Atitude aprovam recomendação Comitê de Crise para retomada gradativa da atividade econômica do Tocantins

Foram ouvidos pelo Portal Atitude os prefeitos de Lagoa da Confusão, Nelsinho Alves Moreira (PRB); de Peixe, José Augusto (DEM); de Figueirópolis, Fernandes Martins (MDB); de Jaú do Tocantins, Onassis Costas e de Dianópolis, Padre Gleibson Moreira (PSB). O presidente da ATM, Jairo Mariano, também comentou orientações dos órgãos da Saúde para recomendar retomada das atividades econômicas.

por Wesley Silas

Na segunda-feira, 13, membros do Comitê de Crise para Prevenção à Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus, optaram por recomendar, aos municípios, que permitam o funcionamento de estabelecimentos comerciais que realizarem atividades e serviços privados não essenciais, mantendo rígido controle de acesso para evitar aglomerações. As recomendações foram embasadas em dados fornecidos pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e levou em conta que o Tocantins ocupa a última posição no ranking de classificação por unidade federada dos casos de confirmação da Covid-19.

Entenda (click no link) a recomendação do Comitê de Crise da Covid-19 para a retomada gradativa da atividade econômica do Tocantins.

Peixe

O Prefeito de Peixe, José Augusto Bezerra, disse ao Portal Atitude que seguirá a recomendação do Governo do Tocantins adotando o Distanciamento Social Seletivo (DSS), em conformidade também com as orientações do Ministério da Saúde. Ele informou que a decisão foi tomada em reunião com os representantes do Comitê de Crise da Covid-19 no município, na manhã desta terça-feira, 14.

Ele alertou que a Prefeitura de Peixe fiscalizará, por meio da Vigilância Sanitária com apoio das Polícias Civis e Militar, o cumprimento das medidas de segurança sanitária da doença. “Todos os estabelecimentos devem fornecer álcool em gel ou líquido 70%, espaço adequado para lavar as mãos, toalhas de papel, além de obedecer ao distanciamento mínimo de dois metros entre funcionários e consumidores. Também é recomendado o uso de máscaras de proteção individual”, disse José Augusto. “Todas as pessoas com mais de 60 anos ou integrantes do grupo de risco, como portadores de doenças crônicas, devem se manter em isolamento”, reiterou.

Figueirópolis

Já o prefeito de Figueirópolis, Fernandes Martins Rodrigues (MDB), disse que desde o dia 30 de março foi flexibilizado a abertura do comércio em seu município, via decreto Municipal.

“Concordo com o Governo Estadual, até porque no dia 27 de março publiquei o Decreto de 896/2020 com efeito a partir do 30/03 flexibilizando a abertura do comércio, excluindo os bares que não fornecem alimentação. Claro que guardando algumas medidas como restrições de horários, número de pessoas e cuidados com a higienização”, disse.

Lagoa da Confusão

Nesta mesma linha informou o prefeito de Lagoa da Confusão, Nelson Alves Moreira, por meio de sua assessoria de comunicação, que lembrou também que as recomendações do Governo do Tocantins vão de em encontro a Decreto Municipal 081/2019, do dia 30 de março.

Jaú do Tocantins

O prefeito de Jaú do Tocantins, Onassis Costas, lembrou que o seu município não registrou nenhum caso positivo de COVID-19 e não existe polo industrial e a atividade econômica na cidade é voltada para pequeno comércio, pequenos bares e lanchonetes.

“Acredito que a volta gradual vai ser benéfica para o Estado e para economia porque graças a Deus foram tomadas atitudes momento certo e acredito que esta pandemia esteja controlada aqui no Estado. Então, eu vejo com bons olhos e que precisa a economia voltar”, considerou.

Dianópolis

As medidas anunciadas pelo Comitê de Crise para prevenção da Covid-19 (novo Coronavírus), também foi aprovada pelo prefeito de Dianópolis, Padre Gleibson Moreira (PSB)

“Tomando os cuidados e as orientações da Ministério da Saúde e das autoridades sanitárias locais acho muito sensata a decisão [do governo estadual]”, disse.

ATM

Em resposta ao Portal Atitude Tocantins, o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Jairo Mariano, também se posicionou sobre recomendação do Comitê de Crise para Prevenção do Vírus Covid-19 do Estado do Tocantins para a retomada gradativa da atividade econômica do Tocantins. Segundo o representantes dos municípios, a retomada gradativa da atividade econômica é mais inclinada nos Municípios que não tem casos suspeitos e/ou confirmados.

“Há um consenso entre a grande maioria dos gestores municipais de que a flexibilização da atividade econômica é possível em seus respectivos Municípios, e que tal prática já vinha sendo feita com os devidos cuidados e restrições pré-estabelecidas”, disse.

Ele informou ainda que a ATM solicitou, via ofício, ao Governo do Estado a inclusão da entidade municipalista no Comitê de Crise para Prevenção do Vírus Covid-19 como forma de buscar o alinhamento das ações entre Estado e Municípios.

